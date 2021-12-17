Спасая ребенка, утонули 10 человек на закрытом пляже в Египте

По меньшей мере, 11 человек одновременно утонули на пляже вблизи Александрии в Египте. Эту трагическую новость сообщило вчера, 10 июля, РИА Новости, ссылаясь на данные Центрального управления Александрии по туризму.

"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", - говорится в сообщении.

Известно, что пляж был закрыт властями Александрии в связи с карантинными мерами против коронавируса. Погибшие пришли на пляж рано утром, так как хотели избежать встречи с полицейскими патрулями.

Сотрудникам правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия, уже удалось обнаружить в воде шесть тел погибших.

В сообщении говорится, что местные жители ранее прозвали это место "пляжем смерти". Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.

В Египте из-за эпидемии коронавируса закрыты все пляжи, кроме отдельных.

Ранее Центр общественного здоровья Украины рекомендовал закрыть несколько пляжей из-за плохих показателей качества воды. Госпродпотребслужба провела исследования проб воды на пляжах города. На 12 пляжах Киева запретили купаться из-за кишечной палочки.