Спасатели сняли с бельевых веревок старушку, которая упала с пятого этажа. ВИДЕО

18:26 03 августа Киев, Украина

Сотрудники ГСЧС спасли пенсионерку приклонного возраста от падения с высоты пятого этажа. Бабушка выпала с собственного балкона и зацепилась за бельевые веревки соседей.



Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



3 августа на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о том, что в г. Теребовля местная жительница, 1940 года рождения, выпала с балкона 5 этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на уровне 4 этажа.



Один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а другие установив выдвижную лестницу добрались до нее. Обессиленную пенсионерку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.



Видео от свидетелей происшествия: