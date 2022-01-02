Спасатели ликвидировали пожар в железнодорожном вагоне

19:22 22 Апрель Киев, Украина

В Святошинском районе Киева спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в железнодорожном вагоне.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"22 апреля в 10:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Качалова в Святошинском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытии на место пожара спасатели установили, что на путях горит отдельно стоящий вагон, салон которого был полностью охвачен огнем.



В 11:06 спасатели локализовали возгорание на площади 60 кв. м и в 11:11 ликвидировали пожар. На месте было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.



Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.



