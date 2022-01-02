Спасатели ликвидировали пожар в железнодорожном вагоне

В Святошинском районе Киева спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в железнодорожном вагоне.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
По прибытии на место пожара спасатели установили, что на путях горит отдельно стоящий вагон, салон которого был полностью охвачен огнем.
В 11:06 спасатели локализовали возгорание на площади 60 кв. м и в 11:11 ликвидировали пожар. На месте было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
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