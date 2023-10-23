Спасатели боролись с пожаром на шахте в Торецке 15 часов

В Торецке, расположенном в Донецкой области, спасатели в течение 15 часов ликвидировали пожар на территории шахты, который возник в результате обстрела оккупантов.
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Согласно информации, предоставленной ГСЧС, пожар вспыхнул в городе Торецк в Бахмутском районе из-за вражеского обстрела. По прибытии на место происшествия, пожарные обнаружили возгорание подъемного механизма на площади в 1000 квадратных метров, а также огонь охватил кровлю трехэтажного административного корпуса, охватывая всю площадь в 2000 квадратных метров, а также затронул третий этаж этого здания.
Спасатели провели интенсивные усилия на протяжении 15 часов, чтобы потушить пламя. ГСЧС сообщили, что для борьбы с пожаром было задействовано 27 человек личного состава и 6 единиц специализированной техники.
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Согласно информации, предоставленной ГСЧС, пожар вспыхнул в городе Торецк в Бахмутском районе из-за вражеского обстрела. По прибытии на место происшествия, пожарные обнаружили возгорание подъемного механизма на площади в 1000 квадратных метров, а также огонь охватил кровлю трехэтажного административного корпуса, охватывая всю площадь в 2000 квадратных метров, а также затронул третий этаж этого здания.
Спасатели провели интенсивные усилия на протяжении 15 часов, чтобы потушить пламя. ГСЧС сообщили, что для борьбы с пожаром было задействовано 27 человек личного состава и 6 единиц специализированной техники.
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