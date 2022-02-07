Спасатели ГСЧС рассказали об опасности прогулок в горах во время метели и поиске пропавших туристов. Видео

12:44 07 Февраль Киев, Украина

Зима продолжается и курортный сезон в Карпатах продолжается. К сожалению, спасателям приходится все время напоминать правила безопасности при восхождении в горы. На этот раз они показали, в каких условиях им приходится проводить спасательные операции.



«В таких условиях – при почти нулевой видимости и в метель – горным спасателям Закарпатья приходится отправляться на спасение туристов, которые пренебрегают оговорками и уходят в горы в непогоду. А стоит понять, что такая лекция может привести к весьма печальным последствиям. Поэтому берегите себя!», – пожаловались сотрудники ГСЧС.









