Совфед россии одобрил аннексию территорий Украины

Совет федерации россии во вторник, 4 октября, ратифицировал "договоры" о включении оккупированных территорий Украины в состав рф, сообщают росСМИ.
Решение было принято единогласно.
В Совфеде заявляют, что процедура аннексии украинских территорий завершится внесением поправок в конституцию россии на основании соответствующего указа владимира путина.
Согласно "документам", пределы территорий "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день "принятия" в рф.
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