Совфед россии одобрил аннексию территорий Украины

12:42 04 октября Киев, Украина

Совет федерации россии во вторник, 4 октября, ратифицировал "договоры" о включении оккупированных территорий Украины в состав рф, сообщают росСМИ.



Решение было принято единогласно.



В Совфеде заявляют, что процедура аннексии украинских территорий завершится внесением поправок в конституцию россии на основании соответствующего указа владимира путина.



Согласно "документам", пределы территорий "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день "принятия" в рф.