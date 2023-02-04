Советник замглавы Минобороны подозревается в завладении 1,7 млрд грн, предназначенных для ВСУ

17:35 03 февраля Киев, Украина

Советника заместителя министра обороны Украины подозревают в завладении 1,7 млрд гривен, которые должны были пойти на закупку товаров для военных.



Об этом 3 февраля сообщает Офис генерального прокурора Украины .

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурор разоблачен и сообщен о подозрении советнику заместителя Министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

"По данным следствия, советник в сговоре с директором общества завладели средствами, полученными по договорам поставки товаров военного назначения для нужд Вооруженных Сил Украины. Эти средства были выделены Министерством обороны Украины. Такими действиями государству нанесено более 1,7 млрд грн убытков", - добавили в ОГПУ.

Продолжается досудебное расследование.