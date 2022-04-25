Сотый по счету гумконвой прибудет сегодня от страны-агрессора на Донбасс

08:16 26 ноября Киев, Украина

Очередной, по подсчетам ООН, уже сотый гумманитарный конвой РФ выехал в направлении оккупированного сепаратистами Донбасса.



Об этом в Twitter сообщил зампостпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов.



По его словам, 100-й конвой МЧС РФ прибудет на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию востока сегодня, 26 ноября, с 60 т "гуманитарных грузов".



На сегодняшний день у Украины нет возможности проверять, что РФ отправляет своим наемникам в "Л/ДНР". Вместе с тем, уже традиционно отмечается усиление обстрелов после доставки "гумпомощи" оккупантам.