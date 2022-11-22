Сотрудники СБУ проводят обыски в компании VS Energy

Служба безопасности Украины выполняет обыск в компании VS Energy. Об этом заявили источники в СБУ во вторник, 22 ноября.
Отметим, что эта компания занимает 10% энергетического рынка Украины. Она владеет пакетами акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго" и Черновцыоблэнерго.
До 2020 года росийские олигархи Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин являлись акционерами VS Energy. В мае 2022 года Группа заявила, что они не имеют отношения к украинским обленерго.
В настоящее время эти граждане страны-оккупанта находятся под санкциями, поэтому СБУ имеет право провести обыски в компании.
Отметим, что эта компания занимает 10% энергетического рынка Украины. Она владеет пакетами акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго" и Черновцыоблэнерго.
До 2020 года росийские олигархи Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин являлись акционерами VS Energy. В мае 2022 года Группа заявила, что они не имеют отношения к украинским обленерго.
В настоящее время эти граждане страны-оккупанта находятся под санкциями, поэтому СБУ имеет право провести обыски в компании.
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