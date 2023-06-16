Сотрудники СБУ приговорены к лишению свободы на 8 лет за требование взятки

18:29 30 мая Киев, Украина

ВАКС приговорил сотрудников СБУ к лишению свободы на 8 лет за требование взятки в размере 50 тысяч долларов. Информация об этом поступила от САП, специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным, фигуранты получили часть взятки от представителей частных компаний за непрепятствование в осуществлении их хозяйственной деятельности и влияние на решения в уголовных делах, рассматриваемых следователем одного из отделов Национальной полиции в Киеве.

Их наказание включает 8 лет лишения свободы, а также запрет на занимание должностей в правоохранительных органах на протяжении 3 лет и конфискацию половины имущества, принадлежащего им на праве собственности.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции в течение 30 дней после его объявления, путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.