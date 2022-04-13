Сотрудники СБУ пресекли попытку создания фейкового "городского совета" в Энергодаре

17:07 14 июля Киев, Украина

Сотрудники СБУ заблокировали создание фейкового "городского совета", "силового блока" и "судов" в городе Энергодар , Запорожской области.



Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 14 июля.



По данным следствия, создание фейковых органов власти организовал житель области вместе с сообщниками.

"Для легитимизации своих "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых "мэра" и "депутатов" самопровозглашенного органа местного самоуправления", – рассказали в СБУ.

"Единомышленников" в свои ряды злоумышленники привлекали, обещая "должности", освобождение от уплаты налогов, регистрации имущества, а также неподсудности органам судебной власти Украины.



У злоумышленников правоохранители обнаружили учредительные "документы" фейковых образований, протоколы собраний "активистов" и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.



Изъятые материалы направлены на экспертизу. Деятельность подозреваемых расследуется по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица (ч.1 ст.353 УК Украины).



В СБУ отмечают, что действия злоумышленников могли привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.