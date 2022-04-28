Сотрудники СБУ предотвратили теракт в Донецкой области

Житель Донецкой области, по заданию боевиков так называемого "Министерства Государственной Безопасности ДНР", предпринял попытку подорвать подстанцию распределения электроэнергии. Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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