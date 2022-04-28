Сотрудники СБУ предотвратили теракт в Донецкой области

13:14 30 ноября Киев, Украина

Житель Донецкой области, по заданию боевиков так называемого "Министерства Государственной Безопасности ДНР", предпринял попытку подорвать подстанцию распределения электроэнергии. Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт.

"Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", — сообщили в СБУ

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.