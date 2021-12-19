Сотрудники патрульной полиции Киева пресекли похищение человека

10:36 16 Март Киев, Украина

Мужчина договорился о свидании с девушкой, однако вместо нее на встречу пришли двое злоумышленников с оружием.

Подробности и фото с места происшествия опубликовала пресс-служба Патрульной полиции в Фейсбук.



Сотрудники полиции Дмитрий Гресь и Виталий Бондарук во время ночной смены 15 марта получили вызов от очевидцев, что мужчины избивают молодого человека и пытаются затолкнуть его в автомобиль Toyota в Святошинском районе. Согласно сообщению, правоохранители объявили план "Перехват", однако он не понадобился, ведь патрульные быстро оказались на месте, задержали нападавших с поличным и вызвали следственно-оперативную группу.

Потерпевший рассказал полицейским, что познакомился с девушкой в социальной сети и договорился о свидании, однако вместо нее на встречу пришли двое неизвестных мужчин, которые начали угрожать и решили вывезти парня за город. Судя по фото, у задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет.