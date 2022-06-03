Сотрудники Нацполиции, оставшиеся в оккупированных рф городах, уволены - Клименко

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью.

"Сейчас на оккупированных территориях осталось незначительное количество бывших работников полиции. Мною лично был подписан приказ, требовавший, согласно оперативной и военной обстановке, прибыть в определенное время в места дислокации. Например, нужно было прибыть в Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касается Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции. Мы им не выплачивали зарплату и так далее. Среди них, и это следует признать, есть люди, которые перешли на сторону врага и работают не только в местной полиции, а просто в органах оккупационных властей того или иного региона. Или это большое количество? Считайте сами: из общей штатной численности в 130 тысяч у нас на сегодняшний день есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом",- отметил Клименко.