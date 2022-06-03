Сотрудники Нацполиции, оставшиеся в оккупированных рф городах, уволены - Клименко
18:04 03 июня Киев, Украина
Из Национальной полиции Украины были уволены сотрудники, которые ослушались приказа начальника и остались на оккупированных рф территориях.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью.
"Сейчас на оккупированных территориях осталось незначительное количество бывших работников полиции. Мною лично был подписан приказ, требовавший, согласно оперативной и военной обстановке, прибыть в определенное время в места дислокации. Например, нужно было прибыть в Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касается Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции. Мы им не выплачивали зарплату и так далее. Среди них, и это следует признать, есть люди, которые перешли на сторону врага и работают не только в местной полиции, а просто в органах оккупационных властей того или иного региона. Или это большое количество? Считайте сами: из общей штатной численности в 130 тысяч у нас на сегодняшний день есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом",- отметил Клименко.
Клименко подчеркнул, что часть не вышедших работников написали рапорты, что по объективным причинам не могут выйти из этой территории – это больные родственники, по состоянию здоровья и так далее.
Внутренняя безопасность Нацполиции отслеживает предателей.
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