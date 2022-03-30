Сотрудники ГСЧС достали тела отца и сына из 10-метрового колодца

09:25 02 июля Киев, Украина

Односельчане не смогли самостоятельно достать из глубокого колодца отца и сына и обратились за помощью к специалистам.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 июля в 20:31 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Казацкое Белгород-Днестровского района малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором", - сказано в сообщении.

С помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина спасатели ГСЧС в дыхательном аппарате "Drager" достали из колодца, глубиной 10 м, с мусором глубиной 3 м, мужчину, 1972 года рождения и его сына 2012 рождения, без признаков жизни.



Причины происшествия и смерти устанавливаются.



Как пишет Бессарабия.Информ, мальчик, 2012 года рождения пропал еще 30 июня: он должен был пригнать скот домой, однако, так и не пришел. Поисками ребенка занялся его отец, который вечером обнаружил тело мальчика в заброшенном колодце.



Вероятно, пытаясь самостоятельно достать сына из ямы, приблизительной глубиной около 10 метров, мужчина задохнулся.



Местные жители рассказали, что сначала пытались самостоятельно достать тела, однако из-за резкого запаха не могли спуститься даже на полметра вниз. Людям разъедало глаза, они начинали задыхаться.



По данным издания, люди, которые пытались самостоятельно спуститься в колодец, не преодолели и полуметра, поскольку воздух перенасыщен ядовитыми веществами: им разъедало глаза и они начинали задыхаться. По предварительной информации, именно опасные газы и убили мальчика и его отца практически мгновенно.