Сотрудники ГСЧС борются с последствиями ливней в Черновицкой области: подтоплено 17 сел

Непогода сделала невозможным подъезд к 9 селам Черновицкой области, подтоплено большинство домохозяйств в 17 селах региона. Сотрудники ГСЧС с трудом добираются до мест, где необходима их помощь.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
По данным местных властей, вода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к селам.
В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о подтоплении приусадебных участков и хозяйств в девяти населенных пунктах Черновицкой области.
"По состоянию на 18:00 20 июня 2021 года уровень воды постепенно снижается. Остаются частично подтопленными приусадебные участки. Подтоплений жилых домов и объектов жизнеобеспечения нет", - говорится в заявлении спасателей.
По данным службы, в результате непогоды никто не пострадал. Сейчас продолжается откачка воды на подтопленных участках.
В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о подтоплении приусадебных участков и хозяйств в девяти населенных пунктах Черновицкой области.
"По состоянию на 18:00 20 июня 2021 года уровень воды постепенно снижается. Остаются частично подтопленными приусадебные участки. Подтоплений жилых домов и объектов жизнеобеспечения нет", - говорится в заявлении спасателей.
По данным службы, в результате непогоды никто не пострадал. Сейчас продолжается откачка воды на подтопленных участках.
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