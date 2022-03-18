Сотрудники ГСЧС борются с последствиями ливней в Черновицкой области: подтоплено 17 сел

07:14 21 июня Киев, Украина

Непогода сделала невозможным подъезд к 9 селам Черновицкой области, подтоплено большинство домохозяйств в 17 селах региона. Сотрудники ГСЧС с трудом добираются до мест, где необходима их помощь.



Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В результате проливных дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселив, Кострижовка Черновицкого района", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, вода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к селам.



В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о подтоплении приусадебных участков и хозяйств в девяти населенных пунктах Черновицкой области.



"По состоянию на 18:00 20 июня 2021 года уровень воды постепенно снижается. Остаются частично подтопленными приусадебные участки. Подтоплений жилых домов и объектов жизнеобеспечения нет", - говорится в заявлении спасателей.



По данным службы, в результате непогоды никто не пострадал. Сейчас продолжается откачка воды на подтопленных участках.