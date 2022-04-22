Сотрудники ГФС за полгода работы изъяли 18 миллионов пачек сигарет

19:45 22 июля Киев, Украина

В ходе многочисленных проверок качества и происхождения табачных изделий, а также подлинности соответствующих документов, сотрудниками Государственной фискальной службы было изъято более 4 млн. пачек сигарет. С начала года ГФС изъяла около 18 миллионов пачек табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Общая сумма изъятия составляет- 246 миллионов гривен.

"По итогам деятельности Службы с начала года, можно утверждать о достижении высокого уровня в борьбе с теневой экономикой. Деятельность ГФС по борьбе с тенью во многих направлениях достигла лучших результатов по сравнению с предыдущими годовыми показателями. А соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами показали эффективность работы налоговой милиции", - прокомментировал результаты работы ГФС глава ведомства Вадим Мельник

Ранее в ГФС сообщили, что за семь месяцев 2021 года объем возмещенных в бюджет средств службой вырос почти вдвое.