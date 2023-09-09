Сотрудники ГБР выявили факты поставки наркотиков начальником ТЦК в Ровенском районе

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили факты поставки наркотиков начальником структурного подразделения Ровенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки своему руководителю.
Согласно информации, предоставленной ГБР и Специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона, история связана с незаконным оборотом наркотиков в военкоматах в Ровенской области, где ранее уже возникли подозрения в отношении руководителей областного и районного военкоматов, которые сейчас находятся под стражей.
По результатам досудебного расследования выяснилось, что начальник Ровненского районного ТЦК и СП устанавливал свои связи среди подчиненных военнослужащих, которые поставляли ему амфетамин. Майору, временно исполняющему обязанности начальника отдела и начальнику отделения учета мобилизационной работы Ровненского районного ТЦК и СП, предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте психотропных веществ в больших объемах.
Сотрудники ГБР также обнаружили, что начальник структурного подразделения регулярно доставлял амфетамин своему начальнику и в некоторых случаях оставлял "закладки". Эти действия были направлены на то, чтобы заслужить благосклонность и привилегии от своего начальства, а также надеяться на продвижение по служебной лестнице.
Для скрытия своей преступной деятельности, злоумышленники использовали пиратский жаргон, где наркотики называли "белой меткой", а самих себя - вымышленными кличками.
Однако следствие также обнаружило доказательства одного из эпизодов, где майор купил амфетамин на черном рынке, упаковал его в пакет и передал сожительнице своего начальника, сообщив ей координаты "закладки".
Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также устанавливается причастность других лиц к содеянному, заявили в прокуратуре.
Согласно информации, предоставленной ГБР и Специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона, история связана с незаконным оборотом наркотиков в военкоматах в Ровенской области, где ранее уже возникли подозрения в отношении руководителей областного и районного военкоматов, которые сейчас находятся под стражей.
По результатам досудебного расследования выяснилось, что начальник Ровненского районного ТЦК и СП устанавливал свои связи среди подчиненных военнослужащих, которые поставляли ему амфетамин. Майору, временно исполняющему обязанности начальника отдела и начальнику отделения учета мобилизационной работы Ровненского районного ТЦК и СП, предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте психотропных веществ в больших объемах.
Сотрудники ГБР также обнаружили, что начальник структурного подразделения регулярно доставлял амфетамин своему начальнику и в некоторых случаях оставлял "закладки". Эти действия были направлены на то, чтобы заслужить благосклонность и привилегии от своего начальства, а также надеяться на продвижение по служебной лестнице.
Для скрытия своей преступной деятельности, злоумышленники использовали пиратский жаргон, где наркотики называли "белой меткой", а самих себя - вымышленными кличками.
Однако следствие также обнаружило доказательства одного из эпизодов, где майор купил амфетамин на черном рынке, упаковал его в пакет и передал сожительнице своего начальника, сообщив ей координаты "закладки".
Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также устанавливается причастность других лиц к содеянному, заявили в прокуратуре.
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