Сотрудники ФСБ РФ пытались завербовать офицера СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила двух сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пытавшихся завербовать офицера СБУ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.
По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.
Несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник СБУ остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой РФ.
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