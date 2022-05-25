Сотрудники ФСБ РФ пытались завербовать офицера СБУ

14:15 19 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила двух сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пытавшихся завербовать офицера СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

"Россияне решили завербовать сотрудника СБУ с помощью давления на его отца, который во время посещения РФ по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.

"Установлено кадровых офицеров ФСБ РФ, непосредственно реализовывавших операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это - Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев", - уточняют в СБУ.

Несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник СБУ остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой РФ.