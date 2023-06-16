Сотрудники ДВБ и ГБР пресекли масштабную наркоторговлю в Украине

15:01 19 мая Киев, Украина

В Днепре сотрудники Департамента внутренней безопасности и Государственного бюро расследований раскрыли и прекратили деятельность крупной преступной организации, занимавшейся масштабной торговлей наркотиками на территории Днепропетровской и Полтавской областей.

По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, основные участники преступной группировки были задержаны. Руководителем организации с ясной иерархической структурой оказался 49-летний житель Днепра, которому помогали мужчины и женщины в возрасте от 28 до 43 лет.
"Участники группы выполняли различные функции - упаковка, распространение и расширение рынка сбыта запрещенных веществ. Они специализировались на продаже метамфетамина и каннабиса в Днепропетровской и Полтавской областях", - сообщается в официальном заявлении.
 
В рамках операции было проведено 36 авторизованных обысков, в ходе которых были изъяты наркотики, упаковочные материалы, банковские карты, записи, наличные деньги, мобильные телефоны и SIM-карты.

Руководителю группы и его сообщникам были предъявлены обвинения в организации и участии в преступной группировке, а также в приобретении и сбыте наркотиков в ее рамках. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.
"Кроме того, сотрудники внутренней безопасности Нацполиции провели обыски у двух активных и двух бывших сотрудников полиции, которые могут быть связаны с деятельностью наркогруппировки. Расследование продолжается", - подчеркивают в пресс-службе Национальной полиции.
 
 