Сотрудники ДВБ и ГБР пресекли масштабную наркоторговлю в Украине

15:01 19 мая Киев, Украина

В Днепре сотрудники Департамента внутренней безопасности и Государственного бюро расследований раскрыли и прекратили деятельность крупной преступной организации, занимавшейся масштабной торговлей наркотиками на территории Днепропетровской и Полтавской областей.



По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, основные участники преступной группировки были задержаны. Руководителем организации с ясной иерархической структурой оказался 49-летний житель Днепра, которому помогали мужчины и женщины в возрасте от 28 до 43 лет.

"Участники группы выполняли различные функции - упаковка, распространение и расширение рынка сбыта запрещенных веществ. Они специализировались на продаже метамфетамина и каннабиса в Днепропетровской и Полтавской областях", - сообщается в официальном заявлении.





Руководителю группы и его сообщникам были предъявлены обвинения в организации и участии в преступной группировке, а также в приобретении и сбыте наркотиков в ее рамках. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы. В рамках операции было проведено 36 авторизованных обысков, в ходе которых были изъяты наркотики , упаковочные материалы, банковские карты, записи, наличные деньги, мобильные телефоны и SIM-карты.Руководителю группы и его сообщникам были предъявлены обвинения в организации и участии в преступной группировке, а также в приобретении и сбыте наркотиков в ее рамках. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.