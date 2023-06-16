Сотрудники ДВБ и ГБР пресекли масштабную наркоторговлю в Украине

В Днепре сотрудники Департамента внутренней безопасности и Государственного бюро расследований раскрыли и прекратили деятельность крупной преступной организации, занимавшейся масштабной торговлей наркотиками на территории Днепропетровской и Полтавской областей.
По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, основные участники преступной группировки были задержаны. Руководителем организации с ясной иерархической структурой оказался 49-летний житель Днепра, которому помогали мужчины и женщины в возрасте от 28 до 43 лет.
По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, основные участники преступной группировки были задержаны. Руководителем организации с ясной иерархической структурой оказался 49-летний житель Днепра, которому помогали мужчины и женщины в возрасте от 28 до 43 лет.
В рамках операции было проведено 36 авторизованных обысков, в ходе которых были изъяты наркотики, упаковочные материалы, банковские карты, записи, наличные деньги, мобильные телефоны и SIM-карты.
Руководителю группы и его сообщникам были предъявлены обвинения в организации и участии в преступной группировке, а также в приобретении и сбыте наркотиков в ее рамках. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Руководителю группы и его сообщникам были предъявлены обвинения в организации и участии в преступной группировке, а также в приобретении и сбыте наркотиков в ее рамках. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.
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