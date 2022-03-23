Сотрудника ГСЧС подозревают в заказных поджогах автомобилей

19:06 29 октября Киев, Украина

Следствие установило причастность сотрудника  Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, к заказным поджогам.
 
Известно, что пожарный и двое его подельников, в период с декабря 2019 по апрель 2020 гг. за вознаграждение совершили поджог трех автомобилей в Одессе. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
фото: поджог автомобиля в Одессе
Вследствие таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, чем владельцам транспортных средств нанесен ущерб на общую сумму более миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому в совершении преступления по части 2 статьи 194 УК Украины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.
 
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области.
фото: сгоревшее авто