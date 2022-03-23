Сотрудника ГСЧС подозревают в заказных поджогах автомобилей

19:06 29 октября Киев, Украина

Следствие установило причастность сотрудника Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, к заказным поджогам

Известно, что пожарный и двое его подельников, в период с декабря 2019 по апрель 2020 гг. за вознаграждение совершили поджог трех автомобилей в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Вследствие таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, чем владельцам транспортных средств нанесен ущерб на общую сумму более миллиона гривен.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому в совершении преступления по части 2 статьи 194 УК Украины меры пресечения в виде содержания под стражей.





Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области.