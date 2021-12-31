Сотрудник внешней разведки вывозил боеприпасы из зоны ООС

21:01 21 Август Киев, Украина

Сотрудник Службы внешней разведки пойман за хранение и приобретение незаконно вывезенных боеприпасов из зоны ООС

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

"Следователи ГБР разоблачили чиновника СВР и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Госпогранслужбы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. На попытке вывоза этих боеприпасов и были уличены "перевозчики" оружия.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, более 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и граната Ф-1.



Обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.