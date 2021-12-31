Сотрудник внешней разведки вывозил боеприпасы из зоны ООС

Сотрудник Службы внешней разведки пойман за хранение и приобретение незаконно вывезенных боеприпасов из зоны ООС.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. На попытке вывоза этих боеприпасов и были уличены "перевозчики" оружия.
Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, более 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и граната Ф-1.
Обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.
Обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.
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