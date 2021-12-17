Сотрудник СБУ торговал оружием

Сотрудник СБУ (пропуск имеется) задержан с поличным в момент продажи оружия и боеприпасов. Госбюро расследований уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Оказывается, упомянутый сотрудник спецслужбы наладил механизм незаконной продажи оружия и боеприпасов обычным людям. Так, правоохранители задокументировали факт сбыта жителю Харькова автомата АКС-74, пяти магазинов к нему и более 1200 патронов - все на сумму в 1,5 тысячи долларов.
Сотрудника службы безопасности задержали в среду, 22 июля, как раз во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, "которые внешне похожи на гранаты", - отметили в ГБР. В ходе обысков у задержанного также обнаружили и изъяли 3,5 тысячи патронов, автомат еще один АКС-74 и две гранаты, похожие на боевые.
Согласно статье, по которой силовику объявили подозрение, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Оказывается, упомянутый сотрудник спецслужбы наладил механизм незаконной продажи оружия и боеприпасов обычным людям. Так, правоохранители задокументировали факт сбыта жителю Харькова автомата АКС-74, пяти магазинов к нему и более 1200 патронов - все на сумму в 1,5 тысячи долларов.
Сотрудника службы безопасности задержали в среду, 22 июля, как раз во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, "которые внешне похожи на гранаты", - отметили в ГБР. В ходе обысков у задержанного также обнаружили и изъяли 3,5 тысячи патронов, автомат еще один АКС-74 и две гранаты, похожие на боевые.
Согласно статье, по которой силовику объявили подозрение, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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