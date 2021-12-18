Сотрудник СБУ "крышевал" проституцию

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

"По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение. 21 июля 2020-го следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения им очередной неправомерной выгоды", - сообщили в ГБР.

По данным пресс-службы, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.