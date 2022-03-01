Сотрудник налоговой торговал секретной информацией

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника налоговой в продаже информации о доходах физических и юридических лиц региона.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что по данным предварительного следствия, главный государственный ревизор-инспектор за вознаграждение предлагал предоставить сведения о доходах физических и юридических лиц региона из автоматизированной информационной системы "налоговый блок".
Заказчиками таких услуг были местные частные предприниматели, которых интересовала информация о конкурентах и потенциальных клиентах. Стоимость информации зависела от объемов и носителя данных.
Заказчиками таких услуг были местные частные предприниматели, которых интересовала информация о конкурентах и потенциальных клиентах. Стоимость информации зависела от объемов и носителя данных.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта налоговиком персональной информации.
Задержали злоумышленника в Бердичеве в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении оплаты от очередного клиента.
В ходе обысков по месту работы и жительства фигуранта изъята компьютерная техника и накопители с информацией с ограниченным доступом, которые он планировал продать.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
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