Сотрудник налоговой торговал секретной информацией

16:37 06 Октябрь Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника налоговой в продаже информации о доходах физических и юридических лиц региона.
 
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Киберспециалисты СБ Украины разоблачили чиновника ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области в незаконной продаже информации с ограниченным доступом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным предварительного следствия, главный государственный ревизор-инспектор за вознаграждение предлагал предоставить сведения о доходах физических и юридических лиц региона из автоматизированной информационной системы "налоговый блок".

Заказчиками таких услуг были местные частные предприниматели, которых интересовала информация о конкурентах и потенциальных клиентах. Стоимость информации зависела от объемов и носителя данных.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта налоговиком персональной информации.
фото: задержание сотрудника налоговой
Задержали злоумышленника в Бердичеве в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении оплаты от очередного клиента.

В ходе обысков по месту работы и жительства фигуранта изъята компьютерная техника и накопители с информацией с ограниченным доступом, которые он планировал продать.
"Расследование осуществляется по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украина ", - сообщили в СБУ.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.