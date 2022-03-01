Сотрудник налоговой торговал секретной информацией

16:37 06 Октябрь Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника налоговой в продаже информации о доходах физических и юридических лиц региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

"Киберспециалисты СБ Украины разоблачили чиновника ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области в незаконной продаже информации с ограниченным доступом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным предварительного следствия, главный государственный ревизор-инспектор за вознаграждение предлагал предоставить сведения о доходах физических и юридических лиц региона из автоматизированной информационной системы "налоговый блок".



Заказчиками таких услуг были местные частные предприниматели, которых интересовала информация о конкурентах и потенциальных клиентах. Стоимость информации зависела от объемов и носителя данных.





Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта налоговиком персональной информации.

Задержали злоумышленника в Бердичеве в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении оплаты от очередного клиента.



В ходе обысков по месту работы и жительства фигуранта изъята компьютерная техника и накопители с информацией с ограниченным доступом, которые он планировал продать.

"Расследование осуществляется по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украина ", - сообщили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.