Сотрудничали с оккупантами: СБУ задержала двух жительниц Луганщины

15:47 15 ноября Киев, Украина

Правоохранители разоблачили еще двух жительниц Луганщины, которые во время захвата части региона "сдавали" россиянам адреса украинских патриотов и способствовали расселению оккупантов в домах местных жителей.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Кроме этого, женщины кормили личный состав оккупантов и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района.

За такое сотрудничество они получили от оккупационной администрации особый статус и возможность беспрепятственно перемещаться по временно оккупированной территорией.

Впрочем, даже после освобождения Вооруженными силами Украины населенного пункта женщины остались в поселке. Чтобы избежать правосудия, они пытались войти в доверие к украинским военным.

Однако сотрудники Службы безопасности разоблачили их и задержали.

Жительницам Луганщины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.