Сотрудничали с оккупантами: СБУ задержала двух жительниц Луганщины

Правоохранители разоблачили еще двух жительниц Луганщины, которые во время захвата части региона "сдавали" россиянам адреса украинских патриотов и способствовали расселению оккупантов в домах местных жителей.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Кроме этого, женщины кормили личный состав оккупантов и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района.
За такое сотрудничество они получили от оккупационной администрации особый статус и возможность беспрепятственно перемещаться по временно оккупированной территорией.
Впрочем, даже после освобождения Вооруженными силами Украины населенного пункта женщины остались в поселке. Чтобы избежать правосудия, они пытались войти в доверие к украинским военным.
Однако сотрудники Службы безопасности разоблачили их и задержали.
Жительницам Луганщины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Кроме этого, женщины кормили личный состав оккупантов и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района.
За такое сотрудничество они получили от оккупационной администрации особый статус и возможность беспрепятственно перемещаться по временно оккупированной территорией.
Впрочем, даже после освобождения Вооруженными силами Украины населенного пункта женщины остались в поселке. Чтобы избежать правосудия, они пытались войти в доверие к украинским военным.
Однако сотрудники Службы безопасности разоблачили их и задержали.
Жительницам Луганщины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
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