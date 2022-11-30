Сотрудничала с оккупантами: правоохранители задержали жительницу Херсона

Во время контрдиверсионных мероприятий в Винницкой области правоохранители задержали жительницу Херсона, подозреваемую в сотрудничестве с российскими военными во время оккупации ее родного региона.
Об этом сообщили в СБУ.
Задержанная проживала в городе Берислав Херсонской области, который украинские военные освободили от россиян в ноябре.
Следователи говорят, что женщина помогала оккупантам ориентироваться на местности и указывала кратчайшие пути в населенные пункты района для его захвата.
В созданную россиянами "комендатуру" она, вероятно, передавала списки атовцев и других своих соседей, которые потенциально могли сопротивляться. В Офисе генерального прокурора отмечают, что делала это задержанная за деньги.
Полученные от женщины данные использовали для проведения "облав" и похищений людей. От тех, кого задерживали по таким доносам, россияне требовали признаний по сфабрикованным делам, а в случае отказа пытали и угрожали убийством.
С конца октября украинские военные рассказывали, что в Бериславе русские военные переодевались в гражданское и массово селились в дома местных. Задержанная женщина, по словам правоохранителей, рассказала оккупантам о пригодных для размещения местах, а три собственных гаража отдала для хранения боеприпасов и техники.
В настоящее время задержанной сообщили о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. За помощь оккупантам ей грозит от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в СБУ.
Задержанная проживала в городе Берислав Херсонской области, который украинские военные освободили от россиян в ноябре.
Следователи говорят, что женщина помогала оккупантам ориентироваться на местности и указывала кратчайшие пути в населенные пункты района для его захвата.
В созданную россиянами "комендатуру" она, вероятно, передавала списки атовцев и других своих соседей, которые потенциально могли сопротивляться. В Офисе генерального прокурора отмечают, что делала это задержанная за деньги.
Полученные от женщины данные использовали для проведения "облав" и похищений людей. От тех, кого задерживали по таким доносам, россияне требовали признаний по сфабрикованным делам, а в случае отказа пытали и угрожали убийством.
С конца октября украинские военные рассказывали, что в Бериславе русские военные переодевались в гражданское и массово селились в дома местных. Задержанная женщина, по словам правоохранителей, рассказала оккупантам о пригодных для размещения местах, а три собственных гаража отдала для хранения боеприпасов и техники.
В настоящее время задержанной сообщили о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. За помощь оккупантам ей грозит от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.
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