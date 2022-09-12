Сотрудничал с рф: экс-полицейского подозревают в госизмене

10:55 12 сентября Киев, Украина

Экс-правоохранителя, сдававшего сотрудников Службы безопасности Украины россиянам, уведомили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"С марта по август 2022 г. экс-полицейский собирал персональные данные сотрудников Службы безопасности Украины для представителей спецслужб рф. Их планировали привлечь в информаторскую сеть вражеской спецслужбы на территории Украины. Подозреваемый передавал фамилии, даты рождения, места регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, данные о семьях, фотографии, места служб, должности и линии работы. Также он собирал характеризующие данные бывших и действующих работников СБУ" , - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что подозреваемый взят под стражу без определения размера залога, и ему грозит пожизненное заключение.