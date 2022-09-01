Сотрудница ЗАЭС в реанимации в результате российского обстрела

Женщина в реанимации городской больницы в среднем тяжелом состоянии.

"Постоянные обстрелы ЗАЭС и его города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, уже беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей.Однако, несмотря на это, украинский персонал станции продолжает работать, в бесчеловечных условиях выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира!"- Энергоатом.