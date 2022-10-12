Сотни украинских беженцев в Британии стали бездомными

18:36 11 октября Киев, Украина

В Великобритании сотни семей из Украины, которые были в качестве беженцев, стали бездомными.



Об этом во вторник, 11 октября, сообщает The Telegraph.



Отмечается, что с начала войны на территорию Великобритании выехали 134 200 украинских беженцев. Приютить украинские семьи в рамках Схемы семейных виз и программы Дома для Украины вызвались 150 тысяч британцев. Минимальный срок, на который они обязались предоставить жилье, – шесть месяцев. За это каждое домовладение получало от государства ежемесячную "благодарность" в размере 350 фунтов стерлингов.



На данный момент, по информации издания, число украинских семей, эвакуировавшихся в Великобританию, с официальной регистрацией в качестве бездомных достигло 1915. При этом в 70% этих семей есть дети.

"Количество украинских семей, которые являются бездомными в Англии, за последний месяц увеличилось на 22% – за это время 350 семей зарегистрировались как бездомные" , – говорится в материале.

Эксперты считают, что реальное число украинцев, рискующих оказаться на улице, будет выше.



Согласно правилам программы Дома для Украины, по окончанию срока пребывания в британской семье у украинцев есть несколько вариантов: найти нового хозяина, готового предоставить жилье, арендовать жилье в частном порядке или договориться с хозяином о продлении пребывания в его доме.



Следует отметить, что многим беженцам из Украины аренда жилья в Великобритании не по карману: при заключении сделки необходимо заплатить за три месяца вперед.