Сотни тысяч украинцев не могут вернуться домой из депрессивных районов рф - СМИ

Россия быстрыми темпами сокращает население востока Украины, переселяя людей за тысячи километров от дома без возможности вернуться.
Об этом пишет CNN.
По данным источников издания, сотни тысяч украинцев прошли через ряд российских фильтрационных лагерей и отправлены в рф в рамках систематизированной программы принудительного выселения.
Отмечается, что обычно их отправляют в экономически депрессивные районы. Кто-то попал на остров Сахалин, а это более 16 тыс. километров от украинской границы.
По данным источников издания, сотни тысяч украинцев прошли через ряд российских фильтрационных лагерей и отправлены в рф в рамках систематизированной программы принудительного выселения.
Отмечается, что обычно их отправляют в экономически депрессивные районы. Кто-то попал на остров Сахалин, а это более 16 тыс. километров от украинской границы.
Ранее, советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник заявил, что за время полномасштабной войны россияне депортировали уже 230 тысяч украинских детей. Таким образом, россия хочет уничтожить украинскую нацию.
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