12:20 27 мая Киев, Украина

Россия быстрыми темпами сокращает население востока Украины, переселяя людей за тысячи километров от дома без возможности вернуться.





По данным источников издания, сотни тысяч украинцев прошли через ряд российских фильтрационных лагерей и отправлены в рф в рамках систематизированной программы принудительного выселения.



Отмечается, что обычно их отправляют в экономически депрессивные районы. Кто-то попал на остров Об этом пишет CNN.По данным источников издания, сотни тысяч украинцев прошли через ряд российских фильтрационных лагерей и отправлены в рф в рамках систематизированной программы принудительного выселения.Отмечается, что обычно их отправляют в экономически депрессивные районы. Кто-то попал на остров Сахалин , а это более 16 тыс. километров от украинской границы.

"Все это является частью усилий рф по укреплению политического контроля над оккупированными территориями, говорят источники, частично путем устранения украинцев, которые, как считается, симпатизируют Киеву, а частично путем уменьшения украинской национальной идентичности посредством депопуляции и того, что некоторые правозащитники называют "культурным геноцидом"", - пишет издание.

Ранее, советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник заявил, что за время полномасштабной войны россияне депортировали уже 230 тысяч украинских детей. Таким образом, россия хочет уничтожить украинскую нацию.