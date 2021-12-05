Соседи вытащили из горящего дома мать с четырьмя детьми

11:07 24 Март Киев, Украина

Под Киевом из горящего частного дома соседи смогли до приезда сотрудников ГСЧС самостоятельно эвакуировать четверых малолетних детей и их мать. Жертв пожара нет, его причины устанавливают специалисты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"23 марта в 17:48 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: с. Требухов, ул. Горького. По прибытии на место вызова спасатели установили, что горит кровля жилого дома по всей площади.



Местным населением спасены из огня четверо детей в возрасте от 11 месяцев до 5 лет, жительница дома получила ожоги лица и была госпитализирована в Броварскую ЦРБ", - сказано в сообщении.



Пожар локализован в 19:08 и ликвидирован в 20:38.



На тушение пожара были привлечены 3 единицы техники и 13 человек личного состава.



Причина пожара устанавливается.