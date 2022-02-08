Сорвал концерт любимой певицы – где логика?

18:59 21 Сентябрь Киев, Украина

Своими действиями фигурант сорвал два концерта любимой исполнительницы и нанес ей материальный ущерб.

Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции Украины. По данным ведомства, 24-летний житель Харькова с помощью бот-системы блокировал продажу билетов любимой певицы. Из-за этого организаторам пришлось отменить два концерта, еще три — состоялись в полупустых залах. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба составляет более полумиллиона гривен.

Во время обыска в доме фигуранта силовики изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Вещественные доказательства отправили на экспертизу. По данному факту открыли уголовное производство по статье 361 УК Украины (“несанкционированное вмешательство в работу вычислительной техники”). Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харьковской области силовики задержали подозреваемых в незаконном оформлении кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе “главка”. По данным следствия, всего силовикам удалось разоблачить 49 человек из нескольких регионов, причастных к онлайн-мошенничеству. Их жертвами стали почти 500 клиентов.