Сообщено о подозрении военному рф, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины

12:33 27 сентября Киев, Украина

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины. Доказательства собрали при документировании военных преступлений на освобожденных территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Подозреваемый – военный 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 36 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил рф. Это военная часть города Кяхта в республике Бурятии.

Российский военный подозревается в совершении сексуального насилия в отношении жительницы одного из населенных пунктов Киевской области.

На основании собранных доказательств в рамках расследования уголовного производства, осуществляемого Государственным бюро расследований, российскому военному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Работа по документированию военных преступлений военнослужащих рф на оккупированных территориях продолжается.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис Генерального прокурора.