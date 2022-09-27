Сообщено о подозрении военному рф, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины. Доказательства собрали при документировании военных преступлений на освобожденных территориях.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Подозреваемый – военный 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 36 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил рф. Это военная часть города Кяхта в республике Бурятии.
Российский военный подозревается в совершении сексуального насилия в отношении жительницы одного из населенных пунктов Киевской области.
На основании собранных доказательств в рамках расследования уголовного производства, осуществляемого Государственным бюро расследований, российскому военному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Работа по документированию военных преступлений военнослужащих рф на оккупированных территориях продолжается.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис Генерального прокурора.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Подозреваемый – военный 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 36 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил рф. Это военная часть города Кяхта в республике Бурятии.
Российский военный подозревается в совершении сексуального насилия в отношении жительницы одного из населенных пунктов Киевской области.
На основании собранных доказательств в рамках расследования уголовного производства, осуществляемого Государственным бюро расследований, российскому военному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Работа по документированию военных преступлений военнослужащих рф на оккупированных территориях продолжается.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис Генерального прокурора.
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