Сообщено о подозрении оккупанту, хваставшемуся военными преступлениями в Украине

09:37 01 октября Киев, Украина

Еще одного военного преступника, совершавшего злодеяния против украинского народа, теперь обязательно настигнет возмездие. Как сообщила пресс-служба СБУ, российскому оккупанту, который хвастался своему отцу убийствами и пытками мирных жителей Харьковской области, сообщено о подозрении.

"В начале полномасштабного вторжения россии он участвовал в штурме поселка Пески-Радьковские Изюмского района. Тогда контрразведчики СБУ перехватили его телефонный разговор с отцом. Во время общения захватчик хвастался, как он вместе с другими рашистами грабил местных жителей и пытал украинских пленных. Также военный преступник рассказал своему отцу, как вражеская артиллерия и бронетехника уничтожали целые улицы с домами мирных жителей", - говорится в сообщении СБУ.

Следствие выяснило, что своими преступлениями хвастался 22-летний уроженец Самарской области Станислав Шматов.

"С апреля 2022 года он воевал в Украине в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-агрессора. Во время боевых действий против Сил обороны на восточном фронте Шматов занимал должность механика-водителя БТР, из которого расстреливали жилище гражданского население Харьковской области. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты военных преступлений захватчика и его подельников под Изюмом", - добавляют в СБУ.

Россиянину сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц, продолжаются меры по привлечению Шматова к ответственности.

"Злоумышленник будет непременно наказан", - уверяют в СБУ.

В прошлом году в сети показали видео с трупами мирных жителей на дорогах Киевской области.