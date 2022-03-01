Сообщение от Запорожской обладминистрации об обстановке в области

09:30 01 Март Киев, Украина

Командование группировки войск "Юг" продолжает осуществлять непрерывное управление воинскими частями и подразделениями.

Ситуация в Запорожье оценивается как напряженная, противник несет потери.

Также военные русской Федерации продолжают совершать преступления против человечности.

Так, в течение двух суток: воскресенья и понедельника, граждане Запорожья слышат низку мощных взрывов.

Именно вечером в городе объявляется воздушная тревога, потому что российские военные летчики применяют штурмовую авиацию, нанося ракетные удары по местному аэропорту Запорожья.

Кроме того, такие же удары были применены 28 февраля 2022 года, при обстреле "Бердянского морского торгового порта", и окраинам города Васильевка. Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора, а в некоторых направлениях эффективно контратакуют.

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