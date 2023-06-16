Содействовали "росатому": СБУ разоблачила преступную деятельность киевской компании

11:29 14 июня Киев, Украина

Служба Безопасности Украины раскрыла преступную деятельность компании из Киева , которая активно содействовала российской организации «росатом» , находящейся под санкциями, в строительстве пяти атомных электростанций в разных странах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схему обхода антироссийских санкций, организована Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения. Это монополист в области разработки, серийного изготовления и снабжения трубопроводной арматуры для атомных электростанций.



До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию через собственного дилера в москве.



Основным заказчиком была российская государственная корпорация «росатом», использующая украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира.



Киевское бюро продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию россии и введения санкций против «росатома».



Для этого была разработана схема обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции выступали подконтрольные

зарубежные фирмы.

При выезде из Украины товар «переоформляли» на фактических получателей – подконтрольные «росатому» компании, строящие АЭС. То есть после пересечения границы он ехал «по новому маршруту».



При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители «росатома» осуществляли в режиме онлайн.



По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу россии на сумму около 42 млн гривен.



На основании собранных улик следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).



Во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.



Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.