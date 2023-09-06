"Соцвыплаты во время войны": в МВД предупредили о мошеннической схеме

Правоохранители предупредили украинцев об одной из самых распространенных мошеннических схем - "Социальные выплаты во время войны".
Соответствующую информацию обнародовали в Telegram-канале МВД.
Как действуют злоумышленники?
Соответствующую информацию обнародовали в Telegram-канале МВД.
Как действуют злоумышленники?
- Звонят с незнакомого номера;
- Представляются сотрудниками "благотворительного фонда" или "благотворительной организации".
- Обещают предоставить финансовую помощь и просят назвать личные данные.
В ведомстве указали, что мошенники могут звонить по телефону со словами: "Здравствуйте, вам начислена денежная помощь. Для ее получения укажите паспортные данные, номер карты, срок ее действия и код, указанный на обороте".
По этой схеме граждане добровольно передают информацию, достаточную для незаконного завладения денежными средствами на их счете.
Как уберечь себя?
- Не сообщайте личные данные, номер банковской карты, срок ее действия, CVV2, а также пароли, поступающие в SMS-сообщении;
- Положите трубку;
- Проверьте, действительно ли вы можете получить выплаты;
- Сообщите о событии номер 102.
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