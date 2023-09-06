"Соцвыплаты во время войны": в МВД предупредили о мошеннической схеме

07:29 06 сентября Киев, Украина





Соответствующую информацию обнародовали в Telegram-канале



Как действуют злоумышленники? Правоохранители предупредили украинцев об одной из самых распространенных мошеннических схем - "Социальные выплаты во время войны".Соответствующую информацию обнародовали в Telegram-канале МВД

Звонят с незнакомого номера;

Представляются сотрудниками "благотворительного фонда" или "благотворительной организации".

Обещают предоставить финансовую помощь и просят назвать личные данные.

В ведомстве указали, что мошенники могут звонить по телефону со словами: "Здравствуйте, вам начислена денежная помощь. Для ее получения укажите паспортные данные, номер карты, срок ее действия и код, указанный на обороте".





По этой схеме граждане добровольно передают информацию, достаточную для незаконного завладения денежными средствами на их счете.

Как уберечь себя?