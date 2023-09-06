"Соцвыплаты во время войны": в МВД предупредили о мошеннической схеме

07:29 06 сентября Киев, Украина

Правоохранители предупредили украинцев об одной из самых распространенных мошеннических схем - "Социальные выплаты во время войны".

Соответствующую информацию обнародовали в Telegram-канале МВД.

Как действуют злоумышленники?
  • Звонят с незнакомого номера;
  • Представляются сотрудниками "благотворительного фонда" или "благотворительной организации".
  • Обещают предоставить финансовую помощь и просят назвать личные данные.
В ведомстве указали, что мошенники могут звонить по телефону со словами: "Здравствуйте, вам начислена денежная помощь. Для ее получения укажите паспортные данные, номер карты, срок ее действия и код, указанный на обороте".

По этой схеме граждане добровольно передают информацию, достаточную для незаконного завладения денежными средствами на их счете.
Как уберечь себя?
  • Не сообщайте личные данные, номер банковской карты, срок ее действия, CVV2, а также пароли, поступающие в SMS-сообщении;
  • Положите трубку;
  • Проверьте, действительно ли вы можете получить выплаты;
  • Сообщите о событии номер 102.