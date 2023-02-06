Собирали данные для ударов по Одессе и Херсону: СБУ задержала двух российских агентов

18:59 06 февраля Киев, Украина

СБУ задержала двух агентов рф, которые собирали данные и готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона

Правоохранители сработали на опережение – своевременно установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи информации.

Об этом сообщили в СБУ.



Мужчины по указанию врага собирали разную информацию. Они отслеживали перемещение и места базирования Сил обороны на Таврийском направлении. Также фотографировали объекты критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне – "Укрзализныци" и энергогенерирующих предприятий. Прежде всего россиян интересовали точные координаты, чтобы ударить по целям с воздуха.

"В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам", – сообщили в СБУ.

Спецслужбе удалось вычислить предателей и задержать их. Один был пойман возле центрального железнодорожного вокзала Херсона, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.



Уточняется, что на противника работали жители указанных городов. Их завербовали после начала полномасштабной войны рф против Украины.



Оба находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба

Касторский". С ним украинцы общались через анонимный Telegram-канал, где получали задания.

Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.



Двум украинцам уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). На судебном заседании фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.



Злоумышленники могут получить до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.