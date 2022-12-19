Собирала деньги для оккупантов: правоохранители сообщили о подозрении жительнице Одесчины

10:40 19 декабря Киев, Украина

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну вероятную пособницу врага в Одесской области. Женщина организовала сбор денег на нужды российских оккупационных группировок, воюющих против сил обороны на южном и восточном фронтах.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Среди вражеских подразделений, которым помогала украинка – российские батальонно-тактические группы, находящиеся во временно захваченных районах Мариуполя и Херсонщины.

Для сбора средств она размещала соответствующие посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

В этих сообщениях она призвала поддержать оккупантов и помочь им с материально-техническим обеспечением. Для этого предлагала перечислить деньги на банковскую карту своего родственника, находящегося в местах временной дислокации военных группировок рф.



Сотрудники СБУ задержали ее в ходе контрдиверсионных мер. По данным следствия, фигуранткой является жительница Одесской области, которая поддерживала вооруженную агрессию против Украины.



Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также во время общения с окружающими людьми.



Известно, что ее родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации "ДНР" и активно участвуют в боевых действиях

против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа рф. Именно через них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования россиян.



Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.