Собирала деньги для оккупантов: одесситка получила 11 лет тюрьмы

11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества получила вражеская пособница, которая наладила канал финансирования боевиков «днр».
В декабре прошлого года контрразведчики СБУ задержали ее во время контрдиверсионных мер в Одесской области.
По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки «днр Спарта» и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.
В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с рф и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины. Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.
Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях Вконтакте и Одноклассники размещала сообщения с призывами о денежной помощи
В декабре прошлого года контрразведчики СБУ задержали ее во время контрдиверсионных мер в Одесской области.
По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки «днр Спарта» и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.
В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с рф и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины. Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.
Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях Вконтакте и Одноклассники размещала сообщения с призывами о денежной помощи
захватчикам.
Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице воюющего родственника.
На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ему 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.
/>Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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