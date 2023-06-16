Собирала деньги для оккупантов: одесситка получила 11 лет тюрьмы

12:42 29 мая Киев, Украина





В декабре прошлого года контрразведчики



По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки «днр Спарта» и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.



В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с рф и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины. Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.



Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях Вконтакте и Одноклассники размещала сообщения с призывами о денежной помощи 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества получила вражеская пособница, которая наладила канал финансирования боевиков «днр».В декабре прошлого года контрразведчики СБУ задержали ее во время контрдиверсионных мер в Одесской области.По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки «днр Спарта» и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с рф и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины. Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях Вконтакте и Одноклассники размещала сообщения с призывами о денежной помощи

захватчикам.

Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице воюющего родственника.

На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ему 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.



/>Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.



Расследование проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.