Собирал информацию о Южноукраинской АЭС: СБУ задержала еще одного информатора

11:30 26 июня Киев, Украина





СБУ задержала еще одного информатора , который работал на российские спецслужбы и собирал разведданные о системе обороны Южноукраинской АЭС. Это уже второй случай, когда агенты рф пытались действовать в отношении этого стратегического объекта в текущем году.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года. В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских телеграмм-каналов.



Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию.



В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска. Закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов.



Российские «кураторы» платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага почти 9 тыс. грн за выполнение предварительных заданий.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят

мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.