Собирал информацию о "Гвардии наступления": СБУ задержала российского агента

12:51 17 октября Киев, Украина

В Киевской области разоблачен информатор ГРУ рф, собиравший разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений «Гвардии наступления» МВД Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Им оказался мобилизован в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.



Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения «Рубеж». Разведанные информатора требовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.



Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.



Установлено, что враждебным приспешником является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска. В поле зрения агрессора он попал в качестве активного пользователя сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии.



К выполнению задач разведывательно-подрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.



Сбор разведданных российский «крот» осуществлял в период, когда его привлекали к охране местоположения военной техники, вооружения и сил обороны. Полученные сведения передавал оккупант через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.



Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.



Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.