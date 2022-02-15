Собирал данные о военных: СБУ разоблачила агента РФ

14:36 21 Май Киев, Украина

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика, так называемой "ЛНР", который собирал сведения о Вооруженных силах Украины для спецслужб РФ.

Об этом сообщает СБУ.



Агент российских спецслужб в 2014-2016 годах был активным участником незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", заявляют в СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Агента задержали во время фотосъемки колонны военной техники одного из подразделений ВСУ для передачи информации российским спецслужбам.



В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.



Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.