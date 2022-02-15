Собирал данные о военных: СБУ разоблачила агента РФ

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика, так называемой "ЛНР", который собирал сведения о Вооруженных силах Украины для спецслужб РФ.
Об этом сообщает СБУ.
Агент российских спецслужб в 2014-2016 годах был активным участником незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", заявляют в СБУ.
Агента задержали во время фотосъемки колонны военной техники одного из подразделений ВСУ для передачи информации российским спецслужбам.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
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