14:24 12 января Киев, Украина





Разоблачили мужчину сотрудники В Черкасской области непосредственно во время передачи места дислокации систем ПВО представителям ФСБ рф задержали местного жителя. Завербованным оказался работник медицинского учрежденияРазоблачили мужчину сотрудники СБУ , рассказали в Офисе генерального прокурора.

"Он целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны. Прежде всего, вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров Сухопутных войск ВСУ”, – говорят следователи.

Кроме того, задержанный собирал координаты украинских блокпостов и админзданий правоохранителей в Черкассах, а также энергогенерирующих предприятий.

Информацию мужчина передавал в закрытом канале Телеграма. Дома у задержанного обнаружили телефон, планшет, советский паспорт, 50 рублей и георгиевскую ленту.

Также у него нашли несколько погон МВД старого образца, однако в сообщении не указали, что он работал в органах.

По обвинению в госизмене, совершенной в условиях военного положения, подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества.