Собирал данные о позициях ПВО на Черкасчине: СБУ задержала медработника

14:24 12 января Киев, Украина

В Черкасской области непосредственно во время передачи места дислокации систем ПВО представителям ФСБ рф задержали местного жителя. Завербованным оказался работник медицинского учреждения

Разоблачили мужчину сотрудники СБУ, рассказали в Офисе генерального прокурора.
"Он целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны. Прежде всего, вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров Сухопутных войск ВСУ”, – говорят следователи.
Кроме того, задержанный собирал координаты украинских блокпостов и админзданий правоохранителей в Черкассах, а также энергогенерирующих предприятий.
Информацию мужчина передавал в закрытом канале Телеграма. Дома у задержанного обнаружили телефон, планшет, советский паспорт, 50 рублей и георгиевскую ленту.
 
Также у него нашли несколько погон МВД старого образца, однако в сообщении не указали, что он работал в органах.
По обвинению в госизмене, совершенной в условиях военного положения, подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества.