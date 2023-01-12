Собирал данные о позициях ПВО на Черкасчине: СБУ задержала медработника

В Черкасской области непосредственно во время передачи места дислокации систем ПВО представителям ФСБ рф задержали местного жителя. Завербованным оказался работник медицинского учреждения
Разоблачили мужчину сотрудники СБУ, рассказали в Офисе генерального прокурора.
Разоблачили мужчину сотрудники СБУ, рассказали в Офисе генерального прокурора.
Кроме того, задержанный собирал координаты украинских блокпостов и админзданий правоохранителей в Черкассах, а также энергогенерирующих предприятий.
Информацию мужчина передавал в закрытом канале Телеграма. Дома у задержанного обнаружили телефон, планшет, советский паспорт, 50 рублей и георгиевскую ленту.
Также у него нашли несколько погон МВД старого образца, однако в сообщении не указали, что он работал в органах.
По обвинению в госизмене, совершенной в условиях военного положения, подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества.
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