Со стороны РФ зафиксировано 8 нарушений "тишины", в результате которых один украинский воин погиб, один ранен

За минувшие сутки российские оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате одного из них был смертельно ранен один украинский воин, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook
В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг осуществил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг осуществил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, недалеко от поселка Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорска российские оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Зайцево враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, недалеко от поселка Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорска российские оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Зайцево враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии