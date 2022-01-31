Снежный шторм на северо-востоке США. В стране объявлен режим ЧС

08:42 31 Январь Киев, Украина

Стало известно, что в США объявлено чрезвычайное положение. В частности, речь идет о штатах северо-восточной части государства.

Ввиду мощного снежного шторма отменили порядка 1300 рейсов.



Международное издание Reuters сообщает, что сильный шторм сформировался в Атлантическом океане, недалеко от Северной и Южной Каролины. Синоптики прогнозируют, что такая непогода продержится еще несколько дней с дальнейшим распространением на северную часть и дойдет до штата Мэн.



Кроме того, отменены 1300 рейсов с внутренними полетами, и еще 480 задержали. А руководство аэропорта Ла Гвардия, что в Нью-Йорке, вынуждено было отменить более 200 запланированных рейсов.



К слову, на момент 29 января в пострадавших регионах снежный покров достиг высоты в 60 сантиметров, что в результате повлияло на свободное передвижение. Помимо отмененных рейсов, перекрыты доступы к дорогам.



Жители Массачусетса остались без электроэнергии. Обесточено 56 тысяч домов.

По предварительным данным, гибель одной женщины также связывают со снежным штормом. Ее тело нашли в автомобиле с открытыми окнами.

С 31 января, по прогнозам специалистов, погодная ситуация в штатах должна постепенно улучшаться.