СНБО предупредил о вероятности кибератаки

13:37 14 декабря Киев, Украина

Недавняя масштабная кибератака в США очень похожа на атаку Ransom: Win32/Petya, которая произошла в Украине в 2017 году, поэтому в стране возможен повторный инцидент киберугрозы.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба СНБО

"Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ. Согласно информации, которую сейчас имеет НКЦК, атака очень схожа с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место в Украине в 2017 году", - говорится в сообщении.

В СНБО отметили, что с учетом того, что продукты SolarWinds не являются распространенными в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не являются критическими.

"Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, угрожает тем субъектов хозяйствования, которые используют этот продукт, поэтому и в Украине, что находится с Российской Федерацией в состоянии гибридной войны", - добавили в СНБО.

Субъектам хозяйствования, которые используют указанный продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации.