СМИ Крыма: в результате обильных ливней на полуострове погибла женщина, еще одна госпитализирована

На украинском полуострове продолжает бушевать стихия: ливневые дожди стали причиной гибели женщины в Бахчисарайском районе. Еще одна жительница Крыма была госпитализирована с многочисленными травмами.
Об этом сообщает Crimean Tatars.
По данным Crimean Tatars, от стихии пострадала еще одна женщина, которая была госпитализирована.
Отмечается, что в районе сошли два селя и вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Количество подтопленных домов в пгт. Куйбышево выросло до 80, эвакуированы 150 человек. Более 9 тысяч абонентов остались без электричества.
Отмечается, что в районе сошли два селя и вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Количество подтопленных домов в пгт. Куйбышево выросло до 80, эвакуированы 150 человек. Более 9 тысяч абонентов остались без электричества.
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