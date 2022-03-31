СМИ Крыма: в результате обильных ливней на полуострове погибла женщина, еще одна госпитализирована

06:43 05 июля Киев, Украина

На украинском полуострове продолжает бушевать стихия: ливневые дожди стали причиной гибели женщины в Бахчисарайском районе. Еще одна жительница Крыма была госпитализирована с многочисленными травмами.



Об этом сообщает Crimean Tatars.

"Крым снова накрыло ливнями. В этот раз пострадал Бахчисарайский район. Здесь выпали две месячные нормы осадков. Не обошлось без жертв - в с. Албат (пгт Куйбышево) погибла женщина, её унесло потоком воды", - говорится в сообщении.

По данным Crimean Tatars, от стихии пострадала еще одна женщина, которая была госпитализирована.



Отмечается, что в районе сошли два селя и вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Количество подтопленных домов в пгт. Куйбышево выросло до 80, эвакуированы 150 человек. Более 9 тысяч абонентов остались без электричества.