Смертельный TikTok-челлендж: в США умер ребенок

16:34 21 июля Киев, Украина

Поддавшись на популярность TikTok-челленджа, школьник из Оклахомы затянул ремень на своей шее и скончался от асфиксии.
 
Об этом 20 июля сообщил канал KOKH Fox 25 со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник в городе Бетани. По предварительным данным, мальчик решил поучаствовать в Black Out челлендже, участники которого затягивают ремень вокруг шеи.

В результате школьника обнаружили без сознания и доставили в местную больницу, но он скончался через несколько часов после госпитализации.

Имя и возраст погибшего не раскрываются.
"Социальные сети оказывают большое влияние на несовершеннолетних. В период локдауна дети не знают, чем занять себя, и потому проводят много времени в интернете. Родителям нужно следить за тем, чем занимаются их отпрыски", – заявили в полиции.