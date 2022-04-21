Смертельный TikTok-челлендж: в США умер ребенок

16:34 21 июля Киев, Украина

Поддавшись на популярность TikTok-челленджа, школьник из Оклахомы затянул ремень на своей шее и скончался от асфиксии.

Об этом 20 июля сообщил канал KOKH Fox 25 со ссылкой на местную полицию.



Отмечается, что инцидент произошел во вторник в городе Бетани. По предварительным данным, мальчик решил поучаствовать в Black Out челлендже, участники которого затягивают ремень вокруг шеи.



В результате школьника обнаружили без сознания и доставили в местную больницу, но он скончался через несколько часов после госпитализации.



Имя и возраст погибшего не раскрываются.