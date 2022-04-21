Смертельный TikTok-челлендж: в США умер ребенок

Поддавшись на популярность TikTok-челленджа, школьник из Оклахомы затянул ремень на своей шее и скончался от асфиксии.
Об этом 20 июля сообщил канал KOKH Fox 25 со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник в городе Бетани. По предварительным данным, мальчик решил поучаствовать в Black Out челлендже, участники которого затягивают ремень вокруг шеи.
В результате школьника обнаружили без сознания и доставили в местную больницу, но он скончался через несколько часов после госпитализации.
Имя и возраст погибшего не раскрываются.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник в городе Бетани. По предварительным данным, мальчик решил поучаствовать в Black Out челлендже, участники которого затягивают ремень вокруг шеи.
В результате школьника обнаружили без сознания и доставили в местную больницу, но он скончался через несколько часов после госпитализации.
Имя и возраст погибшего не раскрываются.
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